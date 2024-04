Im ersten Quartal sparten die ukrainischen Streitkräfte 3 Mrd. Hrywnja bei der Logistikbeschaffung für die Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ersten Quartal 2024 hat der staatliche Betreiber der Heimatfront 155 Verträge im Wert von 23,8 Mrd. Hrywnja abgeschlossen. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Logistikbetreibers am Mittwoch, den 3. April mit.

Davon in den folgenden Bereichen: Bekleidung – 93 Verträge für 7 Milliarden Hrywnja, Treib- und Schmierstoffe – 33 Verträge für 7,4 Milliarden Hrywnja, Lebensmittel – 29 Verträge für 9,4 Milliarden Hrywnja.

Die Einsparungen im ersten Quartal beliefen sich auf insgesamt 3 Mrd. Hrywnja im Vergleich zu den Preisen vor dem Start der GOT. Insbesondere Einsparungen in Richtung Bekleidungsausrüstung – 450 Millionen Hrywnja, in Richtung Treib- und Schmierstoffe – 2,6 Milliarden Hrywnja.

Im Allgemeinen haben die Streitkräfte der Ukraine bereits 37 Prozent des gekauften Volumens erhalten, fügte der staatliche Logistikbetreiber hinzu.