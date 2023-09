Initiative "Getreide aus der Ukraine" wird auf Donauhäfen ausgeweitet - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird die internationale humanitäre Initiative „Getreide aus der Ukraine“, in deren Rahmen Lebensmittel in afrikanische und asiatische Länder geliefert werden, auf Donauhäfen ausweiten. Dies kündigte Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Sitzung des Ministerkabinetts an.

„Heute wird die Regierung ein Dekret verabschieden, das besagt, dass unsere Donauhäfen nun an der Bereitstellung humanitärer Hilfe in Form von Weizen und Mais für die Länder Afrikas und Asiens beteiligt sein werden“, sagte er.

Der ukrainische Regierungschef wies darauf hin, dass dies eine Initiative des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Grain aus der Ukraine ist. Die Aktion erstreckt sich nun auch auf die Donauhäfen der Ukraine.

„Dies ist unser Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit. Wir arbeiten mit der UNO und unseren Partnern zusammen, um die Agrarexporte aus der Ukraine vollständig wiederherzustellen und die Blockade unserer Schwarzmeerhäfen endlich aufzuheben“, fasste Schmyhal zusammen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Wolodymyr Selenskyj Gespräche mit dem Präsidenten der Republik Südafrika Cyril Ramaphosa geführt hat. Er lud Südafrika auch ein, sich der Initiative „Grain From Ukraine“ anzuschließen, die den Export von ukrainischem Getreide vorsieht.