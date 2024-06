Erster Beschuss des Dorfes Dubivka nach der Räumung: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 8. Juni 2024 griff das russische Militär das Dorf Dubiwka in der Gemeinde Dergatschiw in der Region Charkiw an: zum ersten Mal seit der De-Okkupation von Dubiwka

Das Dorf Dubiwka in der Gemeinde Dergatschiw liegt sechs Kilometer von der Grenze zur Russischen Föderation entfernt. am 8. Juni griffen russische Truppen das Dorf zum ersten Mal seit seiner Räumung an. Zuvor wurde Dubiwka mit einer modifizierten UMPB D-30 Bombe getroffen.