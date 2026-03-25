Die Erzeugerpreise in der Ukraine sind um 22,3 % gestiegen – Staatliches Statistikamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Jahresvergleich (im Vergleich zum Februar 2025) beschleunigte sich der Preisanstieg in der Industrie im Februar 2026 auf 34,5 %, nachdem er im Januar noch bei 11,2 % gelegen hatte.

Im Februar 2026 stiegen die Erzeugerpreise für Industrieprodukte in der Ukraine um 22,3 %, nachdem sie im Januar um 3,5 % gestiegen und im Dezember 2025 um 1,1 % gefallen waren. Dies teilte das Staatliche Statistikamt am 24. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Hauptfaktor eine administrative Anpassung der Tarife im Bereich der Versorgung mit Strom, Gas, Dampf und klimatisierter Luft (+53,1 %) war, die auf einen Beschluss der Nationalen Kommission für Regulierung der Energieversorgung (NERC) zurückzuführen ist (Beschluss Nr. 70 vom 16.01.2026).

Im Jahresvergleich (gegenüber Februar 2025) beschleunigte sich der Preisanstieg in der Industrie nach den Ergebnissen vom Februar 2026 auf 34,5 % gegenüber 11,2 % im Januar.

„Angesichts des regulatorischen Charakters dieses Faktors deutet der aktuelle Preisanstieg nicht auf die Entstehung eines nachhaltigen Inflationstrends hin und ist kein Grund für übermäßig pessimistische Einschätzungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung“, stellte das Staatliche Statistikamt fest.

Zur Erinnerung: Nach den Ergebnissen des Jahres 2025 steigerte die ukrainische Metallindustrie die Produktion von Roheisen um 11,2 % und von Handelswalzstahl um 4,8 %, während die Stahlproduktion um 2,2 % zurückging.

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