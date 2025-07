Die europäische Geschichte wird heute mit ukrainischem Blut geschrieben, ukrainischer Außenminister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die europäische Geschichte wird heute mit ukrainischem Blut geschrieben.

Dies erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

„Leider, Herr Präsident, sind sowohl Sie als auch ich gezwungen, jede Rede mit denselben Worten zu beginnen: Heute wurde Kiew wieder angegriffen, heute wurde die Ukraine brutal beschossen, es gibt Tote, heute wurden Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet“, sagte er.

Sybiha stellte fest, dass dies das Versagen der Nachkriegsweltordnung zeige, solche Aggressionen zu stoppen.

„Ich bin sicher, dass die Sicherheit der Ukraine und die Sicherheit Europas untrennbar miteinander verbunden sind. Das bedeutet, dass es auch eine kollektive Verantwortung ist“, sagte er.

Der Minister betonte, dass die Geschichte nie zu Ende gegangen sei – „weder nach Helsinki noch nach dem Fall der Berliner Mauer, und sie wird wahrscheinlich auch nie enden“.

„Wir sind dabei, unsere Geschichte zu schreiben, und die Haupttinte, mit der die europäische Geschichte heute geschrieben wird, ist das Blut meiner Landsleute, des ukrainischen Volkes“, sagte Sybiha.

Angriff auf Kiew am 31. Juli

Russland griff Kiew in der Nacht an, wobei die Luftabwehr in der Hauptstadt in Betrieb war. Russische Drohnen flogen die Stadt aus verschiedenen Richtungen an. Die meisten Zerstörungen wurden im Stadtteil Solomianskyj verzeichnet, darunter Schäden an einem Universitätsgebäude und an Wohnhäusern.

Am frühen Morgen feuerten die Angreifer Raketen auf Kiew ab. Bislang wurden acht Tote und über 100 Verletzte gemeldet.

Weitere Einzelheiten über den russischen Raketenangriff auf die Hauptstadt finden Sie in dem Bericht von RBK Ukrajina.