Europas größtes Gasfeld hat die Produktion eingestellt

In den Niederlanden wurde am 1. Oktober die Gasproduktion auf Europas größtem Gasfeld Groningen wegen seismologischer Gefahr eingestellt. Dies teilte das Unternehmen NAM, der Betreiber des Feldes, mit, berichtet RTV Noord.

„Um 06:00 Uhr am 1. Oktober wurde der Gashahn in Groningen zugedreht. Nach 60 Jahren ist die Gasproduktion aus dem Feld zu Ende“, heißt es in dem Bericht.

Der Grund für die Schließung des Feldes waren die häufigen, von Menschen verursachten Erdbeben im Zusammenhang mit seiner Erschließung.

„Wir hatten immer häufiger mit Erdbeben zu kämpfen. Daher war die Schließung des Groningen-Feldes unvermeidlich“, so die NAM.

Es geht um die Einmottung von Groningen, wobei das Feld im Falle einer schweren Kälteperiode vorübergehend wieder geöffnet werden kann.

Letzte Woche produzierte das Feld nur noch 2 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag. Im Vergleich dazu produzierte das Feld in seiner Blütezeit in den 1970er Jahren 350 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag. Die endgültige Schließung des Feldes ist für den 1. Oktober 2024 geplant.

Der Betreiber des Feldes ist NAM, ein von Shell und Exxon Mobil gegründetes Unternehmen.

