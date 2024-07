Explosion einer Streckvorrichtung in der Region Charkiw: drei Tote, sechs Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Dorf Staritsa sind neun Zivilisten während einer unabhängigen Evakuierung in einem Waldgürtel von einem russischen Streckmittel in die Luft gesprengt worden.

Der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine veröffentlichte am Freitag, den 12. Juli, aktualisierte Daten zu den verletzten Bürgern, die auf der russischen Streckbank in die Luft geflogen sind. Es stellte sich heraus, dass es nicht nur Verletzte, sondern auch Tote gibt.

„Am 12. Juli explodierten im Dorf Staritsa, während einer unabhängigen Evakuierung in einem Waldgürtel, neun Zivilisten auf einer russischen Streckvorrichtung. Drei starben an Ort und Stelle, sechs Menschen wurden unterschiedlich schwer verwundet, sie liegen im Krankenhaus“, heißt es in dem Bericht.