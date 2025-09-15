Fünf Menschen wurden bei russischen Angriffen in der Region Sumy verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fünf Menschen wurden durch russische Angriffe in den Gemeinden Trostyanetska, Yunakivska und Sumska verletzt.

In der Region Sumy wurden am Montag, den 15. September, fünf Zivilisten durch russische Angriffe verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleg Grigorov in Telegram mit.

„In der Gemeinde Trostyanetska wurden eine 75-jährige Frau und Männer im Alter von 40 und 51 Jahren verwundet. Alle – mit nicht schweren Verletzungen. In der Gemeinde Sumy wurde beim Abschuss einer feindlichen Drohne eine 29-jährige Frau durch ein Schrapnell verwundet und ins Krankenhaus gebracht. Ein 69-jähriger Mann wurde in der Gemeinde Yunakivska verletzt. Er liegt mit mehreren Verletzungen im Krankenhaus“, schrieb er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung stellte fest, dass die Sanitäter derzeit die Verwundeten mit der notwendigen Hilfe versorgen. Wir erinnern daran, dass Russland am Abend des 14. September das Agrarunternehmen in der Region Sumy mit Raketen beschossen hat. Durch den Einschlag wurden etwa 30 Geräte beschädigt und 12 Arbeiter, die mit der Ernte beschäftigt waren, verletzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die ukrainischen Truppen hätten sich im Grenzgebiet der Region Sumy gut geschlagen.