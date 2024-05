Der Feind hat Sumshchyna getroffen: es gibt Tote unter der Zivilbevölkerung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben das Zentrum von Krasnopolye zwischen dem Verwaltungsgebäude und dem Kulturgebäude getroffen.

Russische Truppen haben am Mittwoch, den 29. Mai, morgens Krasnopolye in der Region Sumy angegriffen, es gibt Verwundete und Tote unter der Zivilbevölkerung. Dies berichtete die amtierende Leiterin der Gemeinde Krasnopolye, Irina Yukhta, gegenüber Suspilnymi.

Es wird berichtet, dass die Russen das Zentrum von Krasnopolye zwischen dem Verwaltungsgebäude und dem Gebäude der Kultur getroffen haben.

Nach vorläufigen Angaben gibt es zwei tote Zivilisten. Es gibt auch Verwundete, ihre Zahl wird nicht genannt.

Wie die Militärverwaltung der Region Sumy mitteilte, wurden auch die Gemeinden Konotop und Shalygyn beschossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das russische Militär am 25. Mai zwei UABs im Epizentrum in Charkiw beschossen hat. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehr als 200 Menschen in dem Gebäude.

Am Morgen des 29. Mai starb eine weitere Person, die im Epicentre verwundet wurde. Die Gesamtzahl der Opfer dieses Angriffs belief sich auf 19 Personen.