Feind verlangsamt sich aufgrund schwerer Verluste - Resnikow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat erklärt, dass die Intensität der Kampfhandlungen aufgrund der großen Verluste des Feindes vorübergehend nachgelassen hat. Dies schrieb er am 7. März auf Facebook.

Inzwischen sammelt der Feind seine Kräfte und plant neue Angriffe auf Kiew, Charkiw, Tschernihiw und Mykolajiw.

Laut Resnikow ist die Lage in Mariupol sehr schwierig, da die russischen Truppen „versuchen, die humanitäre Krise zu ersticken“. Die ukrainische Seite tut ihr Bestes, um humanitäre Korridore zu schaffen, aber russische Soldaten beschießen weiterhin Wohngebiete der Stadt und Zivilisten während der Evakuierungen.

Der Leiter des Verteidigungsministeriums erinnerte daran, dass über 140.000 Menschen, vor allem Männer, aus Europa in die Ukraine zurückgekehrt sind. Zehntausende von ihnen traten in die Reihen der Territorialen Verteidigungskräfte ein.

„Es gibt bereits über 20 Tausend Bewerbungen von Ausländern, die bereit sind, in die Ukraine zu kommen und die Welt an der ukrainischen Front gegen russische Nazis zu verteidigen. Um zu verhindern, dass sich das Böse des Kremls ausbreitet.

Ich werde mich nicht zur Lieferung von Waffen und Munition äußern – dies ist ein sensibler Punkt. Lassen Sie sich vom Feind überraschen. Sie sollten wissen, dass es erhebliche Fortschritte gibt“, sagte Resnikow.

Er gab an, dass in den letzten drei Tagen bereits mehr als 50.000 Helme und Schutzwesten geliefert wurden, die auf dem Weg in die Ukraine sind oder in Auftrag gegeben wurden.

Die Behörden bemühen sich auch um Unterstützung bei der Luft- und Raketenabwehr durch Partner.

„Der Krieg ist ein Kummer, den Russland uns gebracht hat. In die Häuser der ganzen Welt gebracht. Wir verlieren jeden Tag unsere Leute. Wir erinnern uns an alle, und wir werden sie alle rächen. Unser größter Vorteil gegenüber dem Feind ist die Geschlossenheit der ukrainischen Gesellschaft. In Russland versteht man nicht, was Selbstorganisation und echtes Vertrauen zwischen den Behörden und den Bürgern bedeutet“, sagte der Minister.

Resnikow betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte alle vorübergehend besetzten Städte und Dörfer zurückgeben werden.

„Cherson, Kachowka, Melitopol, Berdjansk und Henitschesk haben gezeigt, dass die Besatzer besser verschwinden sollten, bevor es zu spät ist“, schloss er…