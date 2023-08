Die Flüchtigen versuchten, nach Rumänien zu entkommen, indem sie sich auf der Ladefläche eines Lastwagens versteckten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nachts hielten Grenzschutzbeamte der Abteilung Czernowitz in den Karpaten einen Lastwagen an, in dem Flüchtige zur rumänischen Grenze gebracht werden sollten. Dies meldete der staatliche Grenzdienst am 8. August.

Grenzschutzbeamte und Vertreter der militärischen Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes der Ukraine hielten den Lastwagen in der Nähe der Grenze an. Bei der Kontrolle fanden die Gesetzeshüter im hinteren Teil des Fahrzeugs unter Plastikkisten zwei Männer.

„Zunächst behaupteten die Insassen, dass sie Blaubeeren pflücken wollten, doch dann stellte sich heraus, dass der Fahrer des Wagens den Männern gegen eine finanzielle Belohnung die ungehinderte Beförderung in ein Nachbarland versprach. Die Kosten für eine solche Reise in die Berge betrugen für jeden Passagier 3.500 Dollar“, heißt es in dem Bericht.

Gegen die Männer, die versucht hatten, die Grenze illegal zu überschreiten, wurden Protokolle über Ordnungswidrigkeiten erstellt. Und der Organisator der Reise muss sich strafrechtlich verantworten.