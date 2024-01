Flüsse traten über die Ufer: Straßen in der Region Tschernihiw überflutet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Tschernihiw sind die Flüsse Dnjepr, Desna, Snov und Sozh aufgrund aktiver Eisbildung über die Ufer getreten und haben lokale Straßen überflutet. Dies berichtete der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Tschernihiw am Montag, den 29. Januar.

„Aufgrund aktiver Prozesse der Eisbildung mit starken Schwankungen der Wasserstände auf den Flüssen der Region wird eine Komplikation der hydrologischen Situation in einigen Gebieten beobachtet“, heißt es in der Meldung.

Überschwemmungen von Grundstücken, Gebäuden und Strukturen für Wohn- und Wirtschaftszwecke in Siedlungen werden nicht registriert. Nur einige Abschnitte der lokalen Autobahnen sind überflutet. Insbesondere in Mykhailo-Kotsyubynsky Gesellschaft komplizierte Verkehrsverbindung mit dem Dorf Pustynki.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in den Vorkarpaten aufgrund von Überschwemmungen die Staatsstraße N-09 blockiert wurde. In der Region wurden 330 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche überflutet, hauptsächlich im Tal des Flusses Borzhava in den Bezirken Khust und Beregovsky.

Transkarpatische Rettungskräfte zeigten das Ausmaß des Hochwassers und versicherten, dass der Wasserstand allmählich sinkt.