Flugzeuge sind durch die Region Sumy tief in die Ukraine geflogen - Leiter der OVA

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der OVA/ODA der Region Sumy, Dmytro Zhywicki, sagte, dass eine große Anzahl von Flugzeugen durch die Region tief in die Ukraine geflogen sei. Dies erklärte Schiwizkij am Sonntag, den 20. März, in einer Videoerklärung.

„Eine große Anzahl von Flugzeugen der russischen Seite flog heute durch die Region Sumy tief in die Ukraine hinein“, beschrieb er die Lage in der Region am Ende des 25-tägigen Krieges.

Der OVA-Chef wies auch darauf hin, dass das ukrainische Militär den Besatzern am Sonntag erhebliche Verluste zufügte und unter anderem einen russischen Black Eagle-Panzer (das so genannte Objekt 640) zerstörte

„Die Artillerie arbeitete, ein Teil der russischen Ausrüstungskolonne wurde zerstört… Ein hochmoderner Panzer, der Schwarze Adler, wurde nach Angaben der Russen zerstört und mit moderner Schutzausrüstung ausgestattet. Dieser Panzer wurde mit dem ersten Schuss getroffen und tatsächlich zerstört“, sagte Zhywicky.

Zhivytskyy sagte auch, dass die Gemeinde Trostyanets jetzt von der Stromversorgung abgeschnitten ist. Ein Stromkabel wurde durchtrennt und kann aufgrund von feindlichem Beschuss nicht repariert werden.

Zhywicky warnte die Einwohner der Region Sumy, dass die Russen den Ukrainern die Autos wegnehmen, sich in ihrer Kleidung tarnen und so „in unsere Städte eindringen können“. Aus diesem Grund forderte der OVA-Leiter die Bewohner der Region auf, gestohlene Autos oder andere Gegenstände bei der Polizei zu melden.

Der Leiter der OVA stellte fest, dass der Artilleriebeschuss in der Region Sumy am 20. März fortgesetzt wurde…