Der Frühling kommt: Wie das Wetter in der Ukraine diese Woche sein wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Das Wetter in der Ukraine wird diese Woche von Niederschlägen und starkem Wind geprägt sein. Vom 7. bis 13. Februar werden in vielen Regionen warme Temperaturen erwartet.

Der Telegraph berichtet.

Die Prognostiker sagen für viele Gebiete Niederschläge in Form von Graupel und Regen voraus. Relativ trocken wird es nur im Süden des Landes sein, wo die Thermometer rasch in die Höhe klettern werden, mancherorts werden bis zu 10 Grad erwartet.

In Kiew wird es an den meisten Wochentagen regnen, am 11. Februar wird Regen erwartet. Die Temperaturen werden in dieser Woche unbeständig sein und zwischen -5 Grad in der Nacht und 6 Grad am Tag schwanken.

In Odessa werden in dieser Woche 10 Grad Celsius vorhergesagt, aber es wird ein lebhafter Wind mit Böen bis zu 35 m/s erwartet. Gleichzeitig wird in der Region kein Niederschlag erwartet, der Himmel wird nur gelegentlich mit Wolken bedeckt sein.

Im Westen wird am Dienstag mit Schneefall und am Freitag mit starkem Regen gerechnet. Die Temperaturen werden zwischen -4 und 7 Grad Celsius liegen…