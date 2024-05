Frankreich liefert Raketen für das SAMP-T-System an die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecorneuil sagte, sein Land werde der Ukraine eine neue Charge Aster-Raketen für das Luftverteidigungssystem SAMP-T liefern.

Er sagte dies bei einer Anhörung in der Nationalversammlung, berichtet Le Monde.

„Ich habe soeben die Dokumente für die zweite Charge von Aster-Raketen unterzeichnet, die es ermöglichen werden, das Mittelstrecken-Luftverteidigungssystem SAMP-T, das wir zusammen mit unseren italienischen Partnern transferiert haben, weiter zu betreiben“, erklärte der Minister.

Gleichzeitig machte Lecorneuil keine Angaben zur Menge der Munition oder zum Zeitplan der Lieferung.

Am 19. Juni 2023 gab der französische Präsident Emmanuel Macron bekannt, dass das Raketenabwehrsystem SAMP/T bereits in der Ukraine stationiert wurde.

Was ist über SAMP -T bekannt?

SAMP-T ist ein Langstrecken-Flugabwehrraketensystem, das von dem europäischen Konsortium Eurosam (MBDA Italien, MBDA Frankreich, Thales) entwickelt wurde. Das System kann aerodynamische Ziele in einer Entfernung von bis zu 150 km und in einer Höhe von bis zu 25 km zerstören. Das System ist auch in der Lage, ballistische Flugkörper in einer Entfernung und Höhe von bis zu 25 km zu bekämpfen.

Das Luftverteidigungssystem basiert auf der französischen Feststoffrakete Aster-30 zur Flugabwehr. Die Rakete hat eine Geschwindigkeit von 4,5M (1400 m/s). Das Gewicht des Gefechtskopfes beträgt 20 kg, das Abschussgewicht 450 kg.

SAMP-T ist bei Italien, Frankreich und Singapur im Einsatz.