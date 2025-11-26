Der US-Friedensplan ist in Arbeit: Was ist die Position der Ukraine und Europas und wer verhandelt mit Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die zweite Woche der Gespräche über den US-Friedensplan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ist im Gange. Das Weiße Haus behauptet, dass es bei den Verhandlungen deutliche Fortschritte gibt, während die Ukraine auf ein Treffen mit dem amerikanischen Regierungschef wartet, um bestimmte Fragen zu besprechen.

Lesen Sie mehr über den aktuellen Stand des Friedensplans und darüber, was in naher Zukunft zu erwarten ist, in dem unten stehenden Artikel von RBK Ukrajina.

Friedensplan: Die Position der Ukraine

Letzte Woche hat die Ukraine Gespräche mit den USA über einen Friedensplan bestätigt. An diesem Wochenende fanden in Genf Gespräche mit einer amerikanischen Delegation statt. Im Ergebnis wurden 28 Punkte des Friedensplans reduziert (laut Medienberichten auf 19) und kontroverse Punkte gestrichen.

Der genaue Text des aktualisierten Friedensplans ist noch nicht offiziell veröffentlicht worden. Den Quellen von RBK Ukrajina zufolge enthält das Dokument jedoch derzeit nicht die Frage der Begrenzung der Größe der Streitkräfte der Ukraine. Die Frage der Amnestie für Verbrechen, die während des Krieges begangen wurden, wurde ebenfalls aus dem Dokument entfernt.