Fury gegen Wilder: Wo und wann kann man den Kampf sehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Nachdem der Titelkampf im Superfedergewicht zwischen Alexander Ussik und Anthony Joshua vor kurzem ausgebrochen ist, freuen sich die Boxfans wieder auf den Titelkampf im Federgewicht zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder, der vom WBC und The Ring veranstaltet wird.

Der Boxkampf zwischen dem Briten Fury und Wilder findet am Abend des 10. Oktober (Kiewer Zeit) in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA, statt.

Der Kampf Fury – Wilder wird alles klarstellen und zeigen, wer der wahre König der Schwergewichtsklasse ist. Es steht nur ein Haupttitel auf dem Spiel, der WBC-Titel, und ein zweiter, der Ring-Titel, der nur an den besiegten Champion (Fury) geht. Dennoch ist die Spannung auf den Kampf in den Vereinigten Staaten enorm, und die Aufmerksamkeit für den entscheidenden Kampf der Boxer ist groß.

Wo man den Kampf sehen kann

Die Show in der Ukraine wird auf dem Megogo-Service gezeigt. Die Übertragung beginnt um 04:00 Uhr Kiewer Zeit. Dies geht aus der offiziellen Website des Senders hervor. Vesti.ua wird die Sendung auch online im Textformat übertragen.