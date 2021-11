Gasprom weigert sich, das Angebot zu erhöhen: Gas steigt im Preis

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Gaspreis in Europa steigt am Dienstag, den 2. November, nachdem Gasprom sich geweigert hat, zusätzliche Transitkapazitäten durch die Ukraine und Polen für das erste Quartal 2022 zu buchen.

So stieg der Dezember-Terminpreis am TTF-Hub in den Niederlanden von 803 $ auf 820 $ pro 1.000 Kubikmeter. Gleichzeitig stieg der Gaspreis schnell wieder auf 800 Dollar pro 1.000 Kubikmeter an.

Am Tag zuvor war bekannt geworden, dass Gasprom den Gastransit durch die Ukraine seit November um fast ein Drittel reduziert hat.

Außerdem hat Gasprom nicht auf die Vorschläge des ukrainischen Gastransportsystembetreibers reagiert, den Transit nach Ungarn zu erhöhen, nachdem es zu einem Unfall an einer Gaspipeline in Bulgarien gekommen war.