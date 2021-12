Gegen Arbeitgeber, die in Stellenangeboten das Geschlecht angeben, werden Geldstrafen verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab dem 8. Januar werden Arbeitgeber in der Ukraine gemäß Artikel 24 des Gesetzes über Werbung mit einer Geldstrafe belegt, wenn in der Stellenbeschreibung das gewünschte Geschlecht einer Person als „nur Männer/Frauen“ angegeben wird. Dies ist in den entsprechenden Änderungen des ukrainischen Gesetzes festgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Verbot, das Alter von Bewerbern festzulegen und Arbeitsplätze nur einem bestimmten Geschlecht anzubieten (mit Ausnahme spezifischer Arbeitsplätze, die nur von Personen eines bestimmten Geschlechts ausgeübt werden dürfen), seit 1996 in Kraft ist, aber ab 2022 mit einer Geldstrafe in Höhe des zehnfachen Mindestlohns zum Zeitpunkt der Geldstrafe geahndet wird.

Da der Mindestlohn nun 6.500 beträgt, müssen Arbeitgeber bei Verstößen 65 Tausend Hrywnja an Bußgeldern zahlen. Wenn der Mindestlohn steigt, steigen auch die Bußgelder.

Die staatliche Arbeitsaufsichtsbehörde erstellt einen Bußgeldbescheid auf der Grundlage des Inspektionsaktes – nach Prüfung des Falles, Untersuchung der Unterlagen und des Vorliegens von Bußgeldgründen.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Bußgeld innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Verwaltungsdokuments der staatlichen Arbeitsaufsichtsbehörde an den Staatshaushalt am Ort der staatlichen Registrierung einer juristischen Person oder eines Einzelunternehmers zu zahlen.

