Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine leistet konkrete militärische Unterstützung und stellt Fachwissen in der Golfregion zur Verfügung. Die Ukraine hat eine aktive Zusammenarbeit mit den Ländern am Persischen Golf aufgenommen und stellt Verteidigungsexpertise sowie Unterstützung zur Stabilisierung der Region bereit. Diese Rolle der ukrainischen Einheiten stößt bei der russischen Führung auf Unmut.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen offiziellen Telegram-Kanal berichtet.

Nach Angaben des Präsidenten findet die Zusammenarbeit mit den Ländern der Region täglich auf Kommandoebene statt. Ziel ist es, die ukrainischen Erfahrungen im Bereich der Verteidigung in eine langfristige Zusammenarbeit und den Respekt für die Ukraine in der Welt umzuwandeln.

Die ukrainischen Einheiten können bereits konkrete Erfolge im Bereich der Verteidigung vorweisen. Derzeit teilt der Staat sein Fachwissen und leistet seinen Partnern konkrete Unterstützung.

„Wir wissen aus nachrichtendienstlichen Quellen, wie sehr dies Russland derzeit verärgert, dass die Welt die Ukrainer braucht und dass die Ukrainer zur Stabilisierung beitragen können“, betonte Selenskyj.

Die Bedeutung gemeinsamer Entscheidungen

Der Präsident forderte andere Staaten auf, ebenfalls einen Beitrag zur globalen Stabilität zu leisten. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen den Völkern das für den Aggressor am wenigsten akzeptable Szenario darstelle.

„Genau das ist für Länder wie Russland am wenigsten akzeptabel: wenn die Länder der Welt nicht allein stehen und wenn die Völker nicht allein mit dem Aggressor gelassen werden“, fügte der Staatschef hinzu.