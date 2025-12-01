Der Generalstab hat die Daten über die Verluste des Feindes aktualisiert: minus weitere 1.060 russische Angreifer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In den vergangenen 24 Stunden hat Russland im Krieg gegen die Ukraine weitere 1.060 Soldaten und 71 Fahrzeuge und Tankwagen verloren.
Quelle: Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine
Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 01.12.25 werden auf folgende Werte geschätzt
Personal – etwa 1.173.920 (+1.060) Personen
Panzer – 11.387 (+1) Einheiten
gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.678 (+6) Einheiten
Artilleriesysteme – 34.754 (+14) Einheiten
operative und taktische Ebene UAVs – 86.090 (+239) Einheiten
Fahrzeuge und Tanker – 68.583 (+71) Einheiten
