Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation für diesen Tag genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ZSU hat im Laufe des Tages etwa 1.050 russische Soldaten getötet. Die Gesamtverluste der russischen Armee seit Beginn der groß angelegten Invasion belaufen sich auf etwa 1 Million 133 Tausend 250 Menschen. Dies teilte der Generalstab der ZSU am 22. Oktober mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11.280 (+ 2); gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.447 (+ 11); Artilleriesysteme – 33.914 (+ 12); Mehrfachraketenwerfer – 1.524; Flugabwehrmittel – 1.229; Flugzeuge – 428; Hubschrauber – 346; UAV s der operativ-taktischen Ebene – 72.760 (+ 160); Marschflugkörper – 3.864; Schiffe/Boote – 28; U-Boote – 1; Fahrzeug- und Kraftstoffausrüstung – 65.122 (+ 96); Spezialausrüstung – 3.981 (+ 1). Wir möchten Sie daran erinnern, dass Marinesoldaten zusammen mit einer Einheit des Sicherheitsdienstes der Ukraine ein feindliches Munitionsdepot in der Nähe von Kinburn Spit in der Region Mykolayiv zerstört haben.

