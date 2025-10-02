Der Generalstab hat die Verluste Russlands aktualisiert: fast 1.000 Soldaten und ein Dutzend Artilleriesysteme in den letzten 24 Stunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 1. bis 2. Oktober, haben die Russen weitere 980 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 12 Artilleriesysteme und 29 Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 2. Oktober 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.112.460 (+980) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.224 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.296 (+2) Einheiten;

Artilleriesysteme – 33.336 (+12) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.507 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.224 Einheiten;

Flugzeuge – 427 Einheiten.

hubschrauber – 346 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 65.823 (+271) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.790 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 63.303 (+29) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.979 Einheiten.

Erfolge der Streitkräfte der Ukraine an der Frontlinie