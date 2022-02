Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Gesundheitsministerium zieht eine obligatorische COVID-Auffrischungsimpfung noch nicht in Betracht. Dies erklärte der Chefarzt der Gesundheitsbehörde, Igor Kuzin, am Dienstag, 8. Februar, in der Sendung Suspilnoe.

Er erinnerte daran, dass die Impfung mit Ausnahme einer begrenzten Liste von Berufen freiwillig ist.

„Jetzt halten wir den Booster nicht mehr für obligatorisch. Ihre Daseinsberechtigung ist der persönliche Schutz. Die Person, die die dritte Impfung erhalten hat, ist gegen Omicron und den schweren Verlauf der Krankheit geschützt“, sagte Kuzin…