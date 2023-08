Ein Getreidetransporter und ein Gaswagen sind in der Region Odessa zusammengestoßen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Aber der Propantankwagen war drucklos.

In der Region Odessa auf der Straße Odessa – Reni am Eingang zu Tatarbunar von der Seite von Ismajil gab es einen Unfall mit einem Getreide-LKW und einem Gas-Tankwagen. Darüber berichtete die Nationale Polizei am Samstag, den 19. August.

„Es ist vorläufig festgestellt, dass etwa 16 Stunden gab es eine Kollision von zwei Lastwagen – ein Getreide-LKW und ein Gas-Träger. Infolge des Autounfalls wurde niemand verletzt. Mechanische Schäden erhalten Fahrzeuge, gab es depressurisation eines Tankwagens mit Propangas“, in der Nachricht angegeben.

Am Unfallort arbeiteten Polizeibeamte und leiteten die Fahrer zu einer Umleitung. Derzeit ist die Bewegung des Verkehrs auf der Autobahn wieder aufgenommen.

Alle Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt.

