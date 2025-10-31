Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Führung hat sich die Aufgabe gestellt, Pokrowsk einzunehmen, nachdem sie in diesem Jahr in anderen Gebieten gescheitert ist, sagte der Präsident.

Die Lage in der Nähe der Stadt Pokrowsk in Donezk bleibt schwierig, da Russland 170.000 Truppen in dieser Richtung konzentriert hat. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Briefing am Freitag, den 31. Oktober.

„Die Situation in Pokrowsk – sie ist kompliziert… Sie wissen, dass in dieser Richtung 170 Tausend Feinde konzentriert sind. Das ist eine sehr große Zahl. Und seit heute Morgen, als ich mit dem Oberkommandierenden (Olexander Syrskyj – Anm. d. Red.) gesprochen habe, gibt es keine Veränderungen in Pokrowsk“, erklärte er.

Laut Selenskyj findet ein „ernsthafter Kampf“ um Pokrowsk statt, denn die russische Führung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadt nach den Misserfolgen in anderen Gebieten in diesem Jahr einzunehmen.

Der Staatschef versicherte, dass es in Pokrowsk keine Einkreisung gibt und die Streitkräfte der Ukraine die Lage kontrollieren.

„Zweifellos gibt es dort eine angespannte Situation mit Feinden auf allen Seiten. Erinnern Sie sich an die Situation bei der Operation Kursk? Erinnern Sie sich, wie das alles war? Eine Menge verschiedener Dinge. Es hieß, wir seien mit 5 oder 8 Tausend Mann umzingelt. Das war eine Lüge“, fügte er hinzu.

Erinnern Sie sich, am Mittwoch berichtete das Projekt DeepState, dass die Russen Pokrowsk allmählich einnehmen. Analysten glauben, dass es notwendig ist, eine ganze Brigade einzusetzen, um die Situation in der Stadt zu stabilisieren, und nicht einzelne Gruppen von Spezialkräften.

Präsident Wolodymyr Selenskyj behauptete seinerseits, dass die Russen in Bezug auf Pokrowsk lügen. Sie zeigen den Amerikanern Karten, auf denen die Stadt bereits erobert ist, und erzählen ihnen, dass sie 90 Prozent der Ostukraine erobert haben.