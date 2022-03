Es gibt keinen Ort in der Ukraine, an dem nicht die Gefahr eines russischen Angriffs besteht - Innenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es gibt keinen Ort in der Ukraine, an dem keine eindeutige militärische Bedrohung besteht, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj. Dies sagte er am Mittwoch, den 16. März, in der Sendung eines gesamtukrainischen Telethon.

„Wir werden keine Gebiete mehr nennen, in denen kein Beschuss stattgefunden hat oder in denen keine Vertreter subversiver Gruppen gefunden wurden. Leider ist dieses Phänomen für uns bereits alltäglich geworden“, sagte er.

Monastyrsky sagte, dass er in Kiew täglich Informationen über festgenommene Vertreter der feindlichen DRGs und Feuerspucker erhält.

„Es gibt sie auch in den Regionen Lwiw, Iwano-Frankiwsk und Riwne. Dieses Problem gibt es heute überall“, stellte Monastyrskyj fest.

Er sprach auch über den Abbau von Kontrollpunkten auf den Autobahnen des Landes: von 2.000 sind noch 1,5.000 übrig und es ist geplant, ihre Zahl auf 800 zu reduzieren. Für die Straßensperren werden Vertreter der Nationalen Polizei zuständig sein.

Darüber hinaus sagte Monastyrskyj, dass die Besatzer Vertreter staatlicher Behörden und Aktivisten festgenommen haben, die sich in die Städte des Maidan begeben und bei der Verteilung humanitärer Hilfe für Zivilisten aus den nicht besetzten Gebieten der Ukraine helfen.

Zuvor hatte das russische Militär eine Bombe auf das Schauspielhaus von Mariupol abgeworfen, wobei Menschen unter den Trümmern verschüttet wurden. Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen unter den Trümmern starben. Es wird jetzt heftig gekämpft. Niemand kann zu den Trümmern vordringen. Dann warfen die Besatzer eine Bombe auf ein Schwimmbad in Mariupol – Frauen und Kinder hatten sich dort versteckt…