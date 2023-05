Die "Google-Steuer" hat seit Anfang des Jahres mehr als 3 Mrd. Hrywnja eingebracht - Hetmanzew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Anfang des Jahres hat der ukrainische Staatshaushalt dank der „Google-Steuer“ fast 3,2 Mrd. Hrywnja eingenommen. Dies teilte der Leiter des Steuerausschusses der Werchowna Rada, Daniil Hetmanzew, am 25. Mai auf Telegram mit.

Ihm zufolge ist die Frist für die Zahlung der Steuern für das erste Quartal 2023 der 9. Juni, so dass noch mehr als 0,7 Milliarden Hrywnja zu zahlen sind.

„Nach den Ergebnissen der für das 1. Quartal 2023 eingereichten vereinfachten Mehrwertsteuererklärungen von nicht ansässigen Personen wurden fast 23,5 Millionen Euro und 27,1 Millionen Dollar oder 1,9 Milliarden Hrywnja erklärt“, schrieb der Abgeordnete.

Die größten Beträge wurden für das 1. Quartal 2023 von Google Play, Google, Etsy, Sjny, Netflix, Apple, Meta, Valve Software, Amazon erklärt. Seit Anfang des Jahres hat Only Fans 620.000 Hrywnja an Steuern und 23,3 Millionen Hrywnja an den Haushalt gezahlt.

Der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak sagte in Telegram, dass die größten Zahler der „Google-Steuer“ im Jahr 2023 in der Ukraine Meta Platforms Inc. (Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram) – 10,3 Millionen Dollar und Google – 5,7 Millionen Dollar waren.

Ab dem 1. April 2023 unterliegen 87 Steuerzahler der Einkommenssteuer, das sind 30 mehr als ein Jahr zuvor.