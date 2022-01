Grenzbeamte in Transkarpaten hielten "Studenten" aus Nepal fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Grenzschutzbeamte von Mukachevo haben bei gemeinsamen Aktionen mit Streifenpolizisten fünf illegale Migranten festgenommen. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst am Samstag, den 22. Januar.

Es wird angegeben, dass am Rande des Dorfes Astey vier Männer und eine Frau in Richtung der Staatsgrenze unterwegs waren.

Alle fünf Männer sagten, sie seien nepalesische Staatsbürger. Die Ausländer im Alter von 21, 23, 27, 28 und 29 Jahren wurden festgenommen und zur Grenzeinheit gebracht.

Während des ersten Gesprächs wurde bekannt, dass die illegalen Migranten auf Einladung von Studenten legal in die Ukraine gekommen waren, aber nie in den Klassenzimmern erschienen waren. In der Absicht, in eines der Länder der Europäischen Union einzureisen, begannen sie stattdessen, nach Möglichkeiten zu suchen, die ukrainisch-ungarische Grenze illegal zu überqueren.

Gegen die Illegalen wurden Berichte über Ordnungswidrigkeiten erstellt. Der Fall wird an das Gericht weitergeleitet, das die Handlungen der Ausländer bewerten und über ihr Schicksal entscheiden wird.

Die Grenzschutzbeamten führen derzeit Maßnahmen durch, um die mutmaßlichen Organisatoren der illegalen Reisen der Nepalesen zu ermitteln.

