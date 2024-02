Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Charkiw haben Grenzschützer der Stahlgrenze den feindlichen Murom-P zerstört. Darüber berichtet der staatliche Grenzdienst.

Es war der siebte videothermische Komplex, den die Soldaten des 15. mobilen Grenzkommandos seit Beginn dieses Jahres zerstört haben.

Murom ist ein Gerät zur visuellen Fernüberwachung, das autonom nach lebenden Kräften und Ausrüstung Ausschau hält. Es ist mit einer optischen Kamera mit Zoom ausgestattet, die eine Person in einer Entfernung von bis zu 10 km erkennt, sowie mit einer Wärmebildkamera, die ein Fahrzeug in 8 km und Personen in 4 km Entfernung erkennt.

Erinnern Sie sich, auf der Tavricheskiy Richtung eliminiert 332 Militär der Russischen Föderation und 170 Drohnen. Berichten zufolge zeigten die Grenzschützer die Zerstörung eines Unterstandes und Ausrüstung der Russischen Föderation FPV-Drohnen.