Großbrand in Nowosibirsk: Möglicherweise brennt eine Fabrik zur Herstellung von Chips (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Nowosibirsk ist in einer Fabrik, die Elektronik und Mikroschaltungen für die russische Rüstungsindustrie herstellt, ein Großbrand ausgebrochen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf NEXTA.

Der Publikation zufolge brennt ein Lagerhaus in Novosibirsk auf dem Gelände einer Fabrik für Elektronik und Mikroschaltungen.

Berichten zufolge ist auf dem Gelände von CJSC Solder Plant in Novosibirsk ein großes Feuer ausgebrochen. Das Unternehmen stellt Elektronik und Mikroschaltungen her und repariert elektrische Geräte.

Offenen Quellen zufolge ist das Werk in den Bereichen Lötelemente, Rüstung, Kommunikation und Funkelektronik für den Bedarf der russischen Verteidigungsindustrie tätig.

Nicht das erste Werk, das in Russland brennt