Heirat für 25 Tausend Dollar: Eine Familie aus der Region Poltawa organisierte ein Programm für Mobilisierungsvermeider

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Aktivität bestand darin, fiktive Ehen mit einer der Töchter des Organisators zu schließen, die behindert ist und ständige Pflege benötigt.

Die Strafverfolgungsbehörden deckten die Aktivitäten einer Gruppe von Personen auf, die unter Ausnutzung des Status einer Person mit einer Behinderung der Gruppe II illegal Männer ins Ausland versetzen. Darüber berichtet ein Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Der illegale Plan wurde von einem 63-jährigen Einwohner der Region Poltawa zusammen mit zwei Töchtern organisiert, von denen die ältere den Status einer Person mit einer Behinderung der Gruppe II hat. Mit ihr schlossen die „Kunden“ fiktive Ehen, um anschließend durch die Kontrollpunkte auf der ukrainisch-polnischen Strecke ins Ausland zu reisen.

Die Dienstleistung kostete 25.000 Dollar.

Kürzlich, nach der Trauung, während der Übergabe eines Teils des Geldes in Höhe von 23.300 $, nahm eine behördenübergreifende Gruppe von Gesetzeshütern in der Stadt Luzk den Organisator und seinen Komplizen fest.

Derzeit werden die Festgenommenen über den Verdacht der Organisation eines illegalen Transfers gemäß Teil 3 Artikel 332 des Strafgesetzbuches der Ukraine informiert, und es wurde eine Zwangsmaßnahme in Form von Haft mit dem Recht auf Hinterlegung einer Kaution gewählt.