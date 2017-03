Hilfe für Kinderklink Poltawa (Ostukraine)

Liebe Freundinnen und Freunde,

Anja Kulik ist Psychotherapeutin in der Geburtsklinik in Poltawa in der Ostukraine. Sie arbeitet mit Frühgeburten, die ganz besondere Pflege und Aufmerksamkeit brauchen.

Ihre Abteilung benötigt dringend zusätzliche Ausrüstung, insbesondere Heizgeräte, Thermomatratzen, Pulsoxymeter, digitale Fieberthermometer und Hygienebekleidung.

Für Anja Kuliks Weiterbildung als Therapeutin ist der Besuch von Seminaren und Workshops sehr wichtig. Sie verdient als Ärztin umgerechnet aber nur 120 Euro monatlich. Mit diesem Gehalt kann sie die Seminar- und Reisekosten nicht bestreiten.

Bitte besucht unsere Crowdfunding-Seite und seht unser dreiminütiges Video über Anja Kuliks Arbeit:

FOLGT UNS AUF FACEBOOK: https://www.facebook.com/PoltavaNGO

Европейські ініціативи Полтави / Europäischen Initiative Poltawa / Projektleiter: Christoph Brumme

вул. Чорновола 2, 3600 Полтава / wul. Tschornowola 2, 3600 Poltawa