Hitze und Gewitter kehren in die Ukraine zurück: Was Sie morgen vom Wetter erwarten können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Hitzewelle kehrt in die Ukraine zurück. Die Temperaturen steigen morgen auf +31°. Gewitter sind möglich, vor allem im Norden und im Zentrum.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Meteorologin Natalija Didenko.

Das Wetter in der Ukraine

Den Meteorologen zufolge werden die ersten Juli-Tage in fast allen Regionen des Landes echte Sommerwärme bringen.

Die Lufttemperatur wird auf +28…+34 Grad steigen, wobei die heißesten Tage in den südlichen und zentralen Regionen liegen werden.

Bislang, am 26. Juni, ist es in der Ukraine etwas kühler. Im Norden wird die Temperatur zwischen +19…+22 Grad schwanken, im Westen +22…+25 Grad und in Transkarpatien stellenweise bis zu +30 Grad.

In der Mitte des Landes wird sich die Luft auf +26…+28 Grad erwärmen, im Osten auf +21…+26 Grad und im Süden – +27…+31 Grad.

In der Nacht werden im Norden und im Zentrum der Ukraine Regenfälle mit Gewittern erwartet. Tagsüber wird es am 26. Juni nur im Osten und in der Region Sumy Niederschläge geben. Im Allgemeinen wird es sonnig sein.

Nordwestwind, 5-12 m/s, Böen bis zu 15-20 m/s in den meisten Regionen.

Das Wetter in Kiew

In Kiew werden in der Nacht Regen und Gewitter erwartet, tagsüber wird es am 26. Juni sonnig sein. Die Temperatur wird bei +20…+22 Grad bleiben. Der Wind wird auf 15-20 m/s zunehmen.