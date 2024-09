Ein hochrangiger Energoatom-Manager wird verdächtigt, ein Krankenhaus in Sumy wird angegriffen und die USA untersuchen einen Plan, um die Ukraine zu besiegen: der 949: Tag des Krieges: Online

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Russland greift ein Krankenhaus in Sumy an, ein Richter des Obersten Gerichtshofs wird bei einem russischen Angriff in der Region Charkiw getötet, ein hochrangiger Energoatom-Manager wird wegen Bestechung verhaftet – 29. September, 949 Tage des Krieges

29. September – 949 Tage Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion im großen Stil. Suspilne berichtet online in Textform über alle Ereignisse des russischen Krieges gegen die Ukraine. Lesen Sie die bisherigen Hauptnachrichten hier, und sehen Sie sich die Videoberichte auf Suspilne News auf YouTube an.

Die wichtigsten Meldungen für heute:

Der Topmanager von Energoatom, Skopych, wird verdächtigt, eine Bestechung in Höhe von 100.000 Hrywnja angenommen zu haben. * Russische Truppen haben am Morgen des 28. September zweimal Sumy angegriffen: zehn Menschen wurden getötet. * Eine russische Drohne hat in der Region Charkiw ein Auto mit Menschen getroffen: ein Richter des Obersten Gerichtshofs wurde getötet. * Der Leiter des Staatlichen Zentrums für unbemannte Luftfahrzeuge des russischen Verteidigungsministeriums wurde in der Region Moskau getötet, berichtet die Hauptnachrichtendirektion. * Dieprüfen „sorgfältig“ einen Plan, um die Ukraine zu besiegen, sagt Außenminister Blinken. * Die Schweiz erklärt, dass sie die chinesisch-brasilianische Initiative zur Beendigung des Krieges in der Ukraine unterstützt.