Ein Hotel, ein Fitnesscenter und ein Büro wurden in Dnipro beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Hotel, ein Büro und ein Fitnesscenter wurden bei einem Raketenangriff beschädigt, Privathäuser im Bezirk Dnipro wurden beschädigt und es wüteten Brände.

Die Russen beschossen Dnipro am Morgen des 18. April. Infolge des Raketenangriffs wurden ein Hotel, ein Büro und ein Fitnesscenter beschädigt, im Bezirk Dniprovsky wurden Privathäuser beschädigt und Brände wüteten. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak.

„Am Morgen ertönten Explosionen im Dneprovsky Bezirk. Als Folge eines Raketenangriffs in Dnipro selbst wurden ein Fitnesscenter, ein Hotel und ein Büro beschädigt. In Podhorodnoye geriet trockenes Gras in Brand. Privathäuser und Gewächshäuser wurden verunstaltet. In Novoaleksandrovska brannte Gemeindeeigentum in einem landwirtschaftlichen Gebäude“, sagte er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung konnte das Feuer gelöscht werden und es gab keine Verletzten.

Lyssak fügte hinzu, dass auf Nikopolshchyna Eindringlinge von Kamikaze-Drohnen getroffen und von Mehrfachraketenwerfern des Systems Grad abgefeuert wurden.

„Die Gemeinden Nikopol, Mirivska und Marhanezka haben gelitten. Ein mehrstöckiges Gebäude, ein Privathaus, ein Auto, eine Stromleitung und eine Gasleitung wurden beschädigt. Es gab keine Todesopfer oder Verletzten“, sagte er.

Die Russen griffen auch den Bezirk Sinelnikivskyj an – ein Gebäude, das nicht genutzt wird, und ein Auto fingen in der Gemeinde Slowjanska Feuer. Darüber hinaus wurden ein Lyzeum, ein Kindergarten, drei Dutzend Privathäuser und mehrere Autos beschädigt.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die Kräfte der Luftabwehr über dem Gebiet Dnipropetrowsk 3 unbemannte Flugzeuge und drei Raketen zerstört haben.

Wir erinnern daran, dass russische Drohnen am 18. April ein Süßwarenunternehmen in Sumy getroffen und die Produktion von Osterkuchen beschädigt haben.