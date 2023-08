Die Invasoren filmen inszenierte Geschichten über ihre "Erfolge" an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vor dem Hintergrund einer sinkenden Moral der Militäreinheiten filmt die russische Führung immer häufiger inszenierte Geschichten über ihre „Erfolge“, so der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 16. August. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 16. August mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in dem vorübergehend besetzten Dorf Kosakenlager im Gebiet Cherson Vorbereitungen für den Dreh eines Propagandavideos zum Thema „Vernichtung von 150 Soldaten der ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe im örtlichen ländlichen Kulturhaus“ aufgenommen wurden.

„In diesem Gebäude befinden sich jedoch seit dem 13. August dieses Jahres bis zu 25 Soldaten der Armee der Russischen Föderation aus den Reihen der ehemaligen Gefangenen“, betonte der Generalstab.