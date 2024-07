Die Invasoren verlegen Reserven durch Mariupol in den Norden von Donetschyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben auf einem Schießplatz nordöstlich von Mariupol das aktive Training von Artillerieschlägen wieder aufgenommen.

Das russische Militär verlegt Reserven mitsamt Munition aus der Region Saporischschja über Mariupol in die Region Donezk. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko am Donnerstag, den 4. Juli, in Telegram.

„Zwei Tage hintereinander beobachten wir die Bewegung von Kolonnen von Arbeitskräften mit Kriegsmaterial aus der Region Saporischschja über Mariupol in die nördliche Richtung der Region Donezk“, schrieb er.

Laut Andrjuschtschenko haben die Russen auf einem Schießplatz nordöstlich von Mariupol das aktive Training von Angriffen mit Rohrartillerie wieder aufgenommen.

„Wir können behaupten, dass die Russen mit der aktiven Verlegung von Reserven aus dem Süden begonnen und das Training intensiviert haben, um die Bildung neuer Reserven zu beschleunigen. Die gute Nachricht: Alles deutet darauf hin, dass die Pläne zur Erhöhung des Drucks im Süden abgesagt oder zeitlich verschoben wurden. Hier entscheidet sich alles im Norden und ob es den Russen gelingen wird, Ergebnisse zu erzielen“, sagte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol.