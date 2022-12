Italien erwägt die Lieferung von Luftabwehrsystemen an die Ukraine - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem italienischen Ministerpräsident Giorgi Maloney für seine Solidarität und umfassende Unterstützung der Ukraine gedankt. Dies sagte er in einer Erklärung, die am Dienstag, den 27. Dezember, in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde.

Der ukrainische Staatschef begrüßte auch die Bereitstellung von zusätzlichen 10 Millionen Euro durch die italienische Regierung.

„Giorgia Maloney hat angedeutet, dass sie die Bereitstellung von Luftabwehrsystemen zum Schutz des ukrainischen Luftraums in Erwägung zieht“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus erörterten beide Seiten die Friedensformel, die Selenskyj zuvor vorgeschlagen hatte.

