Journalisten haben herausgefunden, wie viele Verräter im Jahr 2023 in der Ukraine verurteilt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Gerichte verkündeten im vergangenen Jahr Urteile für 326 Verräter und 793 Kollaborateure. Insgesamt haben die Gerichte nur 30% der Fälle unter den Artikeln Hochverrat und drohende Kollaboration berücksichtigt. Das sind 7% weniger als im Jahr 2022. Dies berichtet die Bewegung CHESTNO unter Berufung auf ihre Analyse von Daten von der Website der ukrainischen Justiz.

Die Journalisten erfuhren auch, dass im Jahr 2023 1921 Fälle unter dem Artikel Hochverrat und 2724 Fälle unter dem Artikel Kollaborationstätigkeit von den ukrainischen Gerichten geprüft wurden, was doppelt so viel ist wie im Jahr 2022.

„Im Jahr 2023 haben sich nur 19 Verdächtige von 1.921 anhängigen Fällen (1 Prozent) des Landesverrats schuldig bekannt. Das sind neun Fälle mehr als im Jahr 2022. Verdächtige in 117 Fällen bekannten sich der Kollaboration schuldig (4 Prozent). Insgesamt haben die Richter 34 von 1.386 Fällen abgeschlossen“, heißt es in dem Bericht.

In den Jahren 2018 – 2021 haben sich die Verdächtigen von 243 betrachteten Fällen nur in 10 Verfahren des Hochverrats schuldig bekannt. Darüber hinaus wurden 60 Prozent der in diesen Jahren geprüften Fälle abgeschlossen.

Wir erinnern daran, dass dem Gericht die Fälle gegen 14 Richter von der vorübergehend besetzten Krim unter dem Vorwurf des Hochverrats übergeben wurden.