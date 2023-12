Die Kaffeepreise in der Ukraine haben sich in den letzten Jahren verdoppelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Durchschnitt kostet eine Tasse Espresso in der Ukraine 30 Hrywnja. Im Jahr 2017 konnte man eine Portion Espresso für 15 Hrywnja kaufen. Dies wurde am 27. Dezember von der Open-Data-Plattform Opendatabot unter Berufung auf eine Untersuchung des Espresso-Index von Poster POS berichtet.

Der Espresso-Index ist ein wirtschaftlicher Indikator, mit dem die Kosten für eine Standardportion Espresso in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt gemessen werden. Er hilft zu beurteilen, wie groß die Preisunterschiede bei ähnlichen Waren und Dienstleistungen in verschiedenen Ländern sind und spiegelt die Kaufkraft und die Inflationsraten wider.

„Der Espresso-Index in der Ukraine hat sich in den letzten Jahren verdoppelt: von Hrywnja 15 im Jahr 2017 auf Hrywnja 30 Ende 2023. Es ist erwähnenswert, dass es während der groß angelegten Invasion einen starken Preissprung gab. So stiegen die durchschnittlichen Kosten für einen Espresso im Land erst im Jahr 2022 von 20 Hrywnja auf 28 Hrywnja“, stellen Experten fest.

Eine Tasse Kaffee kostet am meisten in der Region Odessa – 36 Hrywnja, in Donetschyna – 35 Hrywnja und in der Region Charkiw – 32 Hrywnja. Gleichzeitig liegen die niedrigsten Preise für das klassische Kaffeegetränk in der Ukraine in der Region Chmelnitschtschyna bei 21 Hrywnja, in der Region Sumschtschyna bei 23 Hrywnja und in den Regionen Schytomyr und Winnyzja bei 24 Hrywnja.

Die Kosten für den Espresso als Hauptbestandteil eines jeden Kaffeegetränks wirken sich direkt auf den Preis eines jeden Getränks in einem Café aus.