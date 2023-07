KHPP-Explosion: Fast 15 % der Wasserproben entsprechen nicht den Normen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach dem Terroranschlag auf das Wasserkraftwerk Kakhovskaya entsprechen etwa 15 Prozent der Wasserproben aus Oberflächenwasserreservoirs im Süden der Ukraine nicht den sanitären Standards. Dies teilte der stellvertretende Gesundheitsminister und leitende staatliche Sanitätsarzt Igor Kuzin mit, berichtet Ukrinform.

„In den ersten Tagen nach den Überschwemmungen infolge der Zerstörung des Kraftwerks Kakhovskaya entsprach das Meer- und Flusswasser aus den Oberflächengewässern in 35% der Fälle nicht den sanitären Normen, was die bakteriologischen Indikatoren betrifft. Jetzt ist der Verschmutzungsgrad auf eine Abweichung von 15 % zurückgegangen“, so Kuzin.

Ihm zufolge wird das Wasser zwar allmählich gereinigt, ist aber nach wie vor gefährlich für das Baden, die Verwendung für den Hausgebrauch und den Fischfang: Rotaviren und Erreger von akuten Darminfektionen sind im Wasser zu finden.

Kuzin versichert jedoch, dass die epidemiologische Situation in den Regionen Odessa, Cherson und Mykolajiw unter Kontrolle ist: Cholera, Virushepatitis A und Ausbrüche akuter Infektionskrankheiten wurden in diesen Gebieten nicht festgestellt, und die in den drei Regionen eingerichteten Infektionszentren sind mit Tests zur Diagnose und Medikamenten zur Behandlung von Infektionskrankheiten ausgestattet.

Spezialisten nehmen Bodenproben in Gebieten, in denen das Wasser nach der Überschwemmung vollständig abgeflossen ist. Die Untersuchungen ermöglichen es, das Vorhandensein von toxischen Substanzen im Boden und den Grad der parasitären Kontamination zu bestimmen.

Nach Angaben des sanitären und epidemiologischen Dienstes entsprachen Ende Juli 91 % der Proben den hygienischen Anforderungen. Bei 9 % der Proben wurden Überschreitungen der parasitologischen Indikatoren festgestellt. Dabei handelt es sich um Helmintheneier und das Vorhandensein von Darmzysten in den Proben, die Gastroenteritis oder Dysenterie verursachen können.