In Kiew wurde eine der größten Druckereien der Ukraine bei einem russischen Angriff beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem feindlichen Angriff in der Nacht des 25. November wurden die Räumlichkeiten der Druckerei „Vid A do Ya“ in Kiew beschädigt.

Dies ist auf der Instagram-Seite des Unternehmens zu lesen.

„Der nächtliche Beschuss hat auch unsere Druckerei getroffen. Es gibt einige Schäden, aber wir stellen unsere Arbeit nicht ein“, sagte das Unternehmen.

Es wird angegeben, dass eine „Schahed“ gegen zwei Uhr morgens in die Druckerei geflogen ist. Es wurde niemand verletzt.

Trotzdem setzt das Unternehmen seinen Betrieb fort.

Laut der Website von Vid A do Ya wurde die Druckerei im Jahr 2001 gegründet. Sie produziert Bücher, Kataloge, Broschüren, Hefte, Prospekte, Poster, Kalender, Aufkleber, Mappen, Taschen, Schachteln und Tagebücher. Jährlich werden mehr als 1 Million Bücher hergestellt.

Am 25. November wurde das einzige Logistikzentrum der Supermarktkette Novus bei einem nächtlichen Angriff Russlands im Kiewer Stadtteil Sviatoshynskyj beschädigt. Der Angriff verursachte einen großen Raketenkrater und beschädigte das Lagerhaus schwer.

Darüber hinaus wurden bei einem russischen Angriff in Kiew das Lager und die Produktionsanlagen der Textile-Contact Group beschädigt.