Auf der Krim findet die Verabschiedung des Kollaborateurs Stremousov statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Simferopol findet die Verabschiedung des Chersoner Kollaborateurs Kyrylo Stremousov statt. Die Medien auf der Krim veröffentlichen Berichte aus der Kathedrale, in der die Trauerfeier stattfindet.

„Abschied von Kirill Stremousov findet in Simferopol statt. Der stellvertretende Leiter der Verwaltung von Cherson wurde am 9. November bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Novaya Kachowka getötet. Diejenigen, die den Politiker verabschieden wollten, versammelten sich in der Nähe der Alexander-Newski-Kathedrale. Nach der Trauerfeier wird Kyrylo Stremousov auf dem Friedhof von Simferopol beigesetzt“, schrieb Maskh auf der Welle.