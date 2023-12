Auf der Krim ist der Treibstoff knapp - Zentrum des Nationalen Widerstands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf der vorübergehend besetzten Krim gibt es einen Mangel an Treibstoff. Die Vorräte reichen höchstens noch für zwei Wochen. Darüber berichtet das Zentrum des nationalen Widerstandes (Zentrum des nationalen Widerstandes).

„Auf der vorübergehend besetzten Halbinsel Krim herrscht aufgrund der hohen Kosten und der begrenzten Logistik durch die Brücke ein erheblicher Mangel an Treibstoff. Die Treibstoffreserven reichen für 9-15 Tage, was die lokale Besatzungsverwaltung dazu zwingt, Alarm zu schlagen“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Treibstoff in erster Linie für den Bedarf der russischen Streitkräfte bereitgestellt wird, so dass die Zivilbevölkerung bereits jetzt einen Engpass erlebt.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand bittet dringend darum, den Standort der Treibstoffdepots der Russen zu melden, damit die Verteidigungskräfte den Zusammenbruch der russischen Streitkräfte in der Region beschleunigen können.