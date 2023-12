Kuleba reist vor der Tagung des Europäischen Rates nach Brüssel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Anfang nächster Woche, am 11. und 12. Dezember, wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zu einem Arbeitsbesuch nach Brüssel reisen. Am 14. Dezember soll der Europäische Rat die Frage der Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU prüfen. Dies berichtet der Pressedienst des Außenministeriums der Ukraine.

Es wird berichtet, dass Kuleba an der Sitzung des Rates der EU-Außenminister teilnehmen wird, insbesondere wird er der Verabschiedung des Beschlusses des Europäischen Rates über die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU am 14. und 15. Dezember große Aufmerksamkeit schenken, sowie mit europäischen Kollegen über die Gewinnung neuer Militärhilfe für die Ukraine, über die gemeinsame Produktion von Waffen, Munition, militärischer Ausrüstung und Maschinen sprechen.

Während seines Besuchs in Brüssel plant Kuleba die Teilnahme an einem Ministertreffen der Östlichen Partnerschaft, dessen Hauptthema die Aktivitäten der Initiative im Jahr 2024 zur Förderung der europäischen Integration ihrer Teilnehmer sein werden.

Auf dem Besuchsprogramm der Ministerin stehen auch die Teilnahme an einem Treffen des Außenministerrats der GUAM sowie bilaterale Treffen mit Kollegen aus anderen Ländern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orbán den Vorschlag der Europäischen Kommission zum Beitritt der Ukraine zur EU als „ungerechtfertigt und schlecht vorbereitet“ bezeichnet hat. Er schrieb einen Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel, in dem er ein Ultimatum für die Abstimmung zugunsten der Ukraine stellte. Die Europäische Kommission reagierte auf Orbáns Ausbrüche.