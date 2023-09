Landwirte haben mit der Aussaat von Wintergetreide begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Landwirtschaftliche Erzeuger in allen Regionen der Ukraine haben Raps gesät und mit der Aussaat von Winterkulturen für Getreide begonnen. Dies berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine.

Bis heute, 5. September, wurden 699,7 Tausend Hektar Winterkulturen ausgesät, darunter 654,9 Tausend Hektar Raps und 44,8 Tausend Hektar Getreide: Weizen – 42,5 Tausend Hektar, Gerste – 1,2 Tausend Hektar und Roggen – 1,1 Tausend Hektar.

Die Aussaat von Raps wurde von den landwirtschaftlichen Erzeugern in den Regionen Wolhynien, Poltawa, Sumy und Ternopil bereits abgeschlossen. Die größten Flächen für die Rapsaussaat befinden sich jetzt in der Region Ternopil – 72,5 Tausend Hektar, in Vinnitschyna – 67,2 Tausend Hektar und in der Region Kirowohrad – 59,4 Tausend Hektar.

Es wird berichtet, dass die Mehrheit der Landwirte nicht plant, die Aussaatflächen für Winterkulturen im Jahr 2024 wesentlich zu verändern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine mehr als 33 Millionen Tonnen Getreide geerntet hat.