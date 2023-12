Im Laufe des Tages flogen 404 Granaten auf die Region Cherson, es gibt Tote und Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen hören nicht auf, die Region Cherson zu beschießen: Am vergangenen Tag, dem 27. Dezember, wurden 80 Granaten 80 Mal abgefeuert, 404 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Grads, Panzern, Flugzeugen und unbemannten Flugzeugen flogen auf das Gebiet der Region. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Das russische Militär hat Wohnviertel von Siedlungen in der Region getroffen; eine medizinische Einrichtung in Beryslaw. Durch die russische Aggression kam 1 Person ums Leben, 6 weitere wurden verwundet“, sagte Prokudin in der Mitteilung.

Der Leiter der GVA Cherson Roman Mrochko berichtete über die Situation in der Stadtgemeinde Cherson.

„Die städtische Gebietskörperschaft Cherson wurde im Laufe des vergangenen Tages 10 Mal beschossen, der russische Feind setzte dabei 42 Granaten ein. Treffer wurden in Antonowka, Cherson, Sadovoye und Pridneprovskoye verzeichnet. Infolge des russischen feindlichen Beschusses im Laufe des vergangenen Tages gab es in der Gebietskörperschaft der Stadt Cherson keine Verletzten“, schreibt Mrochko.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Angreifer am Morgen des 27. Dezember Novoberislav im Gebiet Cherson beschossen haben. Ein 59-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Am Morgen desselben Tages griffen die Russen das Krankenhaus in Beryslaw in der Region Cherson mit Drohnen an. Infolge des Angriffs wurden Fenster und Türen des Krankenhauses zerstört. Ein Mitarbeiter des medizinischen Zentrums wurde verletzt.