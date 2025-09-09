Die letzte Runde der Verhandlungen über die Entschädigung der Ukraine hat in Den Haag begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vertreter von 56 Ländern sowie Vertreter der Europäischen Union und des Europarates nehmen an diesen Verhandlungen teil.

Die letzte Runde der Verhandlungen über das Schicksal des Entschädigungsmechanismus für die Ukraine hat am Dienstag, den 9. September, in Den Haag (Niederlande) begonnen. Dies teilte die stellvertretende Leiterin des Präsidialamtes, Iryna Mudra, mit.

Ihr zufolge sind an den Verhandlungen Vertreter von 56 Ländern sowie der Europäischen Union und des Europarates beteiligt.

„Dies wird ein Test für die Welt sein: ob sie bereit ist, dem Aggressor zu sagen – ‚Du wirst für jedes zerstörte Leben und jedes zerstörte Haus bezahlen.‘

Wir beginnen unsere Arbeit mit dem Gedenken an die Tausenden, die gestorben sind, und die Millionen, die gelitten haben. Und mit der Forderung, dass die Kraft des Rechts endlich über das Recht der Gewalt triumphiert“, betonte der Beamte.

Wie wir bereits berichteten, hat die Europäische Union begonnen, offiziell über ein Programm zu diskutieren, das die Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten erhöhen soll, um die Ukraine für Verluste zu entschädigen.

