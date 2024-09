Lichtausfälle in 12 Regionen - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stromingenieure planen keine Stabilisierungsstromausfälle. Der Stromverbrauch ist im Vergleich zu Freitag, dem 13. September, gesunken.

Seit Montagmorgen sind 578 Ortschaften in 12 Regionen der Ukraine aus verschiedenen Gründen ganz oder teilweise ohne Strom. Dies wurde von Ukrenerho am 16. September berichtet.

„Aufgrund der Feindseligkeiten neue Stromabschaltungen in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Cherson, Charkiw und Sumy. Aufgrund des schlechten Wetters wurden am Morgen 86 Siedlungen stromlos geschaltet – in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Chmelnyzkyj, Cherson, Odessa, Saporischschja, Dnipropetrowsk und Poltawa. Aus technischen Gründen gibt es in den Regionen Odessa, Poltawa, Sumy und Lwiw stromlose Verbraucher“, heißt es in dem Bericht.

Heute plant der Energiesektor keine Stabilisierungsabschaltungen. Der Stromverbrauch ist im Vergleich zum vorherigen Arbeitstag – Freitag, 13. September – um 6,4% gesunken. Dies ist auf einen Temperaturrückgang in den westlichen Regionen zurückzuführen.

Gleichzeitig bitten die Energietechniker die Bürger, den Strom vorsichtig zu verbrauchen und in der Zeit von 16:00 bis 22:00 Uhr nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig einzuschalten.

Im Laufe des Tages importiert die Ukraine Strom aus Polen, Rumänien, der Slowakei, Ungarn und Moldawien mit einem Gesamtvolumen von 18.300 MWh, wobei die maximale Kapazität in manchen Stunden bis zu 1426 MW beträgt.

Es werden keine Exporte getätigt und sind auch nicht vorgesehen.